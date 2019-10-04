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Trailer Resmi Dirilis, Simak Sinopsis Birds of Prey
Trailer Resmi Dirilis, Simak Sinopsis Birds of Prey. Birds of Prey akan menghiasi bioskop di tahun 2020 nanti.
Trailer Resmi Dirilis, Simak Sinopsis Birds of Prey
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Birds of Prey akan menghiasi bioskop di tahun 2020 nanti.
Film tersebut baru saja merilis trailer pertamanya, Selasa (1/10/2019).
Film tersebut digarap Warner Bros Pictures.
Dilansir dari Tribun Seleb, Birds of Prey merupakan film bergenrepetualangan, aksi ini berlatar belakang di Kota Gotham, kota Batman.
Film Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ini akan berfokus pada karakter Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie.
Harley Quiin sendiri pertama kali diperkenalkan dalam film Suicide Squad yang telah rilis pada tahun 2016.
Dalam film tersebut, Harley Quinn diperkenalkan sebagai kekasih Joker.
Dalam film Birds of Prey, kisah cinta antara Harley Quinn dan Joker ternyata berakhir.
Di film Birds of Prey ini, Harley Quinn membentuk sebuah tim yang diberi nama Birds of Prey.
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