Kpop Idol Chungha Duet Bareng Rich Brian Bikin Kaget Fans Indonesia, Ini Profilnya

Rapper internasional asal Indonesia, Rich Brian telah merilis lagu terbarunya berjudul "These NIghts".

Rich Brian berkolaborasi dengan penyanyi asal Korea, Chungha.

Melansir dari Tribun Kaltim penggemar Rich Brian dan penyanyi Kpop Chungha dikejutkan dengan teaser music video yang dirilis keduanya, Selasa (1/10/2019) siang.

Sukses berkolaborasi dengan musisi asal Amerika Serikat, Rich Brian menggandeng penyanyi Korea Selatan, Chungha.

Rich Brian telah mengumumkan kolaborasinya dengan Chungha lewat akun Instagram miliknya, Selasa (1/10/2019).

Begitu pula dengan Chungha yang meunggahnya di akun Instagramnya di waktu yang bersamaan.

Rich Brian dan Chungha mengunggah sebuah teaser berjudul These Nights.

Ya, These Nights merupakan single kolaborasi Rich Brian dan Chungha yang akan masuk ke dalam album Head in the Cloud II.

Cuplikan berdurasi 12 detik itu diawali dengan Rich Brian menelepon seseorang.