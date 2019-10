Charlie Puth Launching Cheating On You, Ini Lirik dan Terjemahannya, Tentang Pria Diselingkuhi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi solo sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Charlie Puth, kembali menelurkan karya terbarunya.

Single baru Charlie Puth berjudul "Cheating On You."

Video klip "Cheating On You" pun telah premiere di kanal YouTube Charlie Puth pada Rabu (2/10/2019).

Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (3/10/2019) video klip "Cheating On You" telah ditonton 2.041.755 kali.

"Cheating on You" adalah single ketiga Charlie Puth sejak album keduanya, Voicenotes, yang rilis tahun 2018 menyusul lagu "Mother" dan "I Warned Myself."

Lagu "Cheating On You" berbau genre Pop RnB.

Dan jangan salah saat melihat judulnya, lagu "Cheating On You" justru merupakan lagu yang romantis.

Ini berkisah tentang kerinduan terhadap mantan kekasih.

Kesan kerinduan yang mendalam tersurat dalam bait lirik "But when I touch her I feel like I'm cheating on you."

(Tapi ketika aku menyentuh dirinya, rasanya aku seperti menyelingkuhimu)