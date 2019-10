Rusak Rumah, Enam Mahasiswa UIN Alauddin Jadi Buronan Polisi

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Kasus pengrusakan rumah oleh kelompok mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) kini sedang ditangani Polres Gowa.

16 mahasiswa telah ditetapkan sebagai tersangka. Enam diantaranya dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Adapun keenam oknum mahasiswa tersebut yakni RD, NO, AS, JI, TG, dan AS.

Kasubbag Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan menuturkan, perbuatan para mahasiswa ini telah tergolong ranah tindak pidana.

Polisi menerapkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembakaran dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

"Tindak pidana pembakaran, pengrusakan, penganiayaan dan tidak pidana penguasaan senjata api secara ilegal," kata Tambunan di Mapolres Gowa, Rabu (2/10/2019).

Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga memimpin rilis pengungkapan kasus pengrusakan rumah oleh oknum mahasiswa. (ari maryadi/tribungowa.com)

Perwira polisi tiga balok ini menuturkan, keenam oknum mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk menyerahkan diri ke polisi.

Polres Gowa juga telah berkoordinasi dengan pihak kampus UIN Alauddin untuk membantu dalam pencarian oknum mahasiswa tersebut.

"Polres Gowa mengimbau para DPO menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya," beber Tambunan.

Tambunan melanjutkan, kelompok mahasiswa diduga terlibat kasus pengrusakan rumah di Perumahan Harmoni, Selasa (1/10/2019) kemarin.