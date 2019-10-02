FOTO: Product Knowledge Cluster Silver Sand Citraland Tallasa City
Associate Director Ciputra, Sinyo Pelealu memperlihatkan brosur Product Knowledge untuk cluster Silver Sand
sanovra/tribuntimur.com
Associate Director Ciputra, Sinyo Pelealu memperlihatkan brosur Product Knowledge untuk cluster Silver Sand yang berlangsung di Barru Ballroom, Novotel Makassar, Rabu (2/10/2019). Kegiatan ini dihadiri ratusan tamu dari agent property, perbankan dan jajaran direksi serta tim sales Citraland Tallasa City Makassar. Total unit untuk cluster ini 280, 250 unit rumah serta 30 unit tanah kavlin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Associate Director Ciputra, Sinyo Pelealu memperlihatkan brosur Product Knowledge untuk cluster Silver Sand yang berlangsung di Barru Ballroom, Novotel Makassar, Rabu (2/10/2019). Kegiatan ini dihadiri ratusan tamu dari agent property, perbankan dan jajaran direksi serta tim sales Citraland Tallasa City Makassar. Total unit untuk cluster ini 280, 250 unit rumah serta 30 unit tanah kavling. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Ansar