FOTO: Diskominfo Makassar Temu Wartawan Media dan OPD

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD

FOTO: Diskominfo Makassar Temu Wartawan Media dan OPD
abdiwan/tribuntimur.com
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, di Hotel Arthama, senin (30/9). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Maladi Amin, Riswansyah Muksin yang dipandu moderator Sri Nur Rahmi A Makkatutu. Kegiatan ini dihadiri pula awak media dan OPD 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, di Hotel Arthama, senin (30/9). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Maladi Amin, Riswansyah Muksin yang dipandu moderator Sri Nur Rahmi A Makkatutu. Kegiatan ini dihadiri pula awak media dan OPD. tribun timur/muhammad abdiwan

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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar
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