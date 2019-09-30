FOTO: Diskominfo Makassar Temu Wartawan Media dan OPD
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD
abdiwan/tribuntimur.com
Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, di Hotel Arthama, senin (30/9). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Maladi Amin, Riswansyah Muksin yang dipandu moderator Sri Nur Rahmi A Makkatutu. Kegiatan ini dihadiri pula awak media dan OPD
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb membuka temu wartawan media online, cetak, elektronik dan OPD yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, di Hotel Arthama, senin (30/9). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Maladi Amin, Riswansyah Muksin yang dipandu moderator Sri Nur Rahmi A Makkatutu. Kegiatan ini dihadiri pula awak media dan OPD. tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Ansar