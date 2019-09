Bayu Skak Berbagi Tips Jadi Vlogger Kreatif, Ini Profilnya, Peraih Penghargaan Best Vlog Male

Attachments

11:31 AM (5 hours ago)

to me

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bayu Skak mengatakan, setiap orang bisa menjadi video blogger ( vlogger).

Namun tidak semua orang memahami cara menjadi vlogger yang kreatif yang karyanya banyak disukai orang.

“Siapa pun sebenarnya bisa menjadi vlogger, tetapi tidak semua memperhatikan hal-hal teknis yang mendasar untuk mengemas video blog mereka terlihat menarik,” kata Bayu Skak dalam sesi workshop Lensa Academy Malang di Kota Malang, Minggu (29/9/2019) dilansir dari Kompas.com.

Sutradara film ‘Yowis Ben’ mengatakan, terdapat berbagai tahapan teknis yang perlu diperhatikan saat membuat video blog (vlog). Seperti perencanaan konsep vlog, teknis pengmbilan gambar dan cara berbicara di depan kamera serta konsistensi dalam memproduksi video.

“Terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan sebelum membuat vlog. Di antaranya adalah perencanaan konsep vlog, teknik pengambilan gambar, dan cara public speaking yang menarik di depan kamera. Selain itu, yang juga tak kalah penting adalah konsistensi dan inovasi berkarya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bayu Skak juga memilih tiga vlogger terbaik untuk mengikuti Lensa Project: Capture Vietnam oleh Lenca Academy.

Perwakilan Lensa Academy, Sigit Diapsoputra mengatakan, pihaknya akan mengambil tiga vlogger dari 10 kota yang diselenggarakan workshop.

Para blogger terpilih itu akan bersaing lagi untuk memperebutkan kesempatan mengikuti Lensa Project: Capture Vietnam akhir tahun nanti.

“Hasil seleksi tersebut akan diambil empat peserta terbaik yang masing-masing mewakili genre karya visual, yaitu fotografer, videografer, vlogger, dan drone pilot untuk diberangkatkan ke Lensa Project: Capture Vietnam,” katanya.