Baru Saja Rilis, Ini Lirik Lagu Finally Feel Good dari James Arthur, dan Terjemahannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- James Arthur baru saja merilis lagu terbaru.

Lagu tersebut berjudul Finally Feel Good.

Ia merilisnya melalui YouTube James Arthur pada Jumat (27/9/2019).

Dilansir dari Tribun Style, baru beberapa jam dirilis official audio Lagu Finally Feel Good - James Arthur telah ditonton lebih dari 46 ribu views dengan lebih dari 9,2 ribu likes.

James Arthur adalah penyanyi dan penulis lagu dari Inggris yang merupakan jebolan dari The X Factor pada 2012 silam.

James Arthur meraih kesuksesan besar dari lagu Say You Won't Let Go yang merupakan single utama dari album keduanya bertajuk Back from the Edge.

Video:

Tentang Lagu:

Artis: James Arthur

Album: YOU