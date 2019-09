Wapres JK Pamit di PBB, Berharap Tahun Depan Jokowi Ikut Sidang Umum

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur AS Kambie dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Saat bertemu jurnalis di Qatar Lounge, Markas Besar PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2019) pagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla pamit.

"Saya sudah lima tahun berturut-turut ikut sidang umum PBB, tahun ini yang terakhir kan. Jadi saya sekaligus pamit pada teman-teman," kata JK.

Dia berharap tahun depan Presiden Joko Widodo sudah bisa hadir dalam Sidang Umum PBB ke-75 pada tahun 2020.

"Tahun ini kan rencananya beliau hadir langsung, tapi karena situasi dalam negeri, akhirnya saya lagi," ujar JK.

Wapres mengaku akan merindukan suasana di PBB, merindukan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara di PBB, seperti setiap September dalam lima tahun terakhir.

"Sidang Umum PBB ini pertemuan terbesar di dunia, dihadiri hingga 200-kepala. Saya berharap Pak Jokowi sudah bisa hadir tahun depan, sebab bagaimanapun juga beda kalau yang hadir itu wakil dibanding presiden," jelas JK.(*)