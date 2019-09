VIDEO: Hebat, Eks Personel Polda Bali AA Permana Satu-satunya Polisi PBB dari Indonesia

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, Amerika Serikat

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Pengawal senior di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbilang manusia super langka.

Dari Indonesia, hanya AA Permana (42) satu-satunya polisi PBB dari Indonesia.

Pria kelahiran Denpasar, Bali, 24 Mei 1977, itu bertugas menjadi polisi PBB sejak 2004.

Saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vincent and Grenadines, Ralph Gonsalves, Kamis (27/9/2019), pukul 10.30 waktu setempat, Permana mengawal Wakil Presiden Jusuf Kalla ke lantai tiga gedung Markas Besar PBB.

Mantan personal Polda Denpasar itu berharap akan ada polisi atau tentara Indonesia yang menyusul menjadi polisi PBB.(*)