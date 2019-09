UKI Paulus Gelar International Conference

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus menggelar Seminar International di Hotel Myko Makassar, Rabu (25/9/2019).

Seminar International yang berlangsung selama 2 Hari ini, dihadiri oleh Rektor Uki Paulus DR Agus Salim SH MH, Prof DR Pasolang Pasapan, yang selaku Chairman Of International Conference,.

Serta para peserta seminar yang berasal dari Beberapa Fakultas UKI Paulus Makassar.

Dalam Seminar International ini, panitia mengangkat tema "Facing The Challenge saya Of Higher Education ini The Era Of Industrial Revolution 4.0"

Adapun Keynot Speaker pada International Conference ini diantaranya: Prof Ocky Karna Radjasa PhD (Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Indonesia).

Prof Martin Kao PhD ( Providence University, Taiwan), Assoc Prof DR Thammasak Rujirayanyong ( Rangsit University, Filipina), Prof Atty Myles Nicolas G Bejar (Silliman University,Filipina)

KA Biro Infokom Uki Paulus Makassar Gracesy mengatakan, Tujuan dari International Conference ini adalah selain sebagai tindaklanjut dari kerjasama yang dijalin oleh UKI Paulus, ini juga sebagai wadah pengembangan intelektual dari para dosen dan mahasiswa.

Ia menambahkan Uki Paulus masuk kedalam member P2A (Passage To Asean) adalah Organisasi yang yang membernya adalah negara-negara Asean.

Dengan tujuan pengembangan pendidikan dalam setiap perguruan Tinggi dan pengembangan wawasan yang akan membawa UKI Paulus Bersaing dalam dunia pendidikan taraf Internasional.

"Kenapa Internasional Conference ini begitu penting? kegiatan yg dlaksanakan ini adalah sebuah kesempatan untuk melatih diri menghadapi perkembangan Era Industry 4.0 "ungkapnya.

Seminar Internasional ini akan terus dilaksanakan UKI Paulus kedepannya.

"Kami sudah menjalin kerja sama antara negara negara ASEAN. Target kami tentunya akan terus mengembangkan diri dan menjalin kerjasama dengan negara-negara Eropa" katanya.(*)

