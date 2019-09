Polres Enrekang Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani, Ini Tujuannya

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Kepolisian Resort (Polres) Enrekang, melaksanakan tes kesamaptaan bagi para personelnya.

Tes kesamaptaan periode I dan II tahun 2019 ini dilakukan di Lapangan Abu Bakar Lambogo, Batili, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Rabu (25/9/2019).

Para personel Polres Enrekang mengikuti tahapan tes kesamaptaan jasmani yang terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, pull up dan lari angka 8.

Kabag Sumda Polres Enrekang, Kompol Musrat mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan fisik dan kesehatan untuk anggota Polres Enrekang.

Menurutnya, seluruh peserta kesemaptaan jasmani ini, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh bagian Urkes (Urusan kesehatan) Polres Enrekang sebelum mengikuti tes.

Kesamaptaan Jasmani tersebut diikuti oleh seluruh Personil Polres Enrekang dan Polsek, sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kegiatan ini rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun," kata Kompol Musrat.

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik setiap personel Polri.

Hal itu juga untuk menjadi tolak ukur kekuatan personel Polres Enrekang setiap enam bulan sekali.

Tes kesamaptaan jasmani ini juga salah satu faktor pendukung pengembangan karir personil Polri.

Antara lain persyaratan untuk mengikuti Sespimen, Sespima, Sekolah Inspektur Polisi, Sekolah Alih Golongan dan salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik personil Polri untuk selalu siap dalam melaksanakan tugas kedepannya," ujarnya. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

