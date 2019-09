Luna Maya Minta Maaf ke NCT 127 Usai Didemo KPopers, Mantan Ariel Noah Sebut Sakit yang Dideritanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Usai 'didemo' KPopers di Twitter karena sikapnya saat menjadi host di acara Indonesian Television Awards 2019 yang tayang di RCTI dan MNC TV tadi malam, Selasa 24 September 2019, artis cantik Luna Maya meminta maaf.

Seperti diketahui, Luna Maya juga "didemo" oleh para Kpopers gara-gara salah menyebutkan nama grup idol asal Korea Selatan, NCT 127.

Permintaan maaf Luna Maya sampaikan melalui Insta Story.

Selain meminta maaf pada NCT 127, Luna Maya juga mengungkap sakit yang dideritanya.

Menurutnya, kemungkinan sakit tersebut menjadi penyebab Luna Maya salah menyebut nama.

"Sincerely apologize to @nct127 and @smtown_idn @smtown Atas salah penyebutan nama, tidak ada Tujuan dan maksud apa apa its purely slip of tongue, mungkin krn lagi menahan sakit maag jadi otak sama pengucapan tidak singkron. Dan untuk kedepan semoga saya bisa lebih baik lagi. Dan untuk semua NCTzen terima kasih atas masukan Dan Kritikannya. Salam damai Dan semoga bisa selalu saling mengingatkan. Sekali lagi mohon di maaf kan. Semoga Kita bisa selalu dalam keadaan baik #makelovenotwar," tulis Luna Maya.

Permintaan maaf Luna Maya (Insta Story @lunamaya)

Postingan Insta Story Luna Maya lantas diposting ulang akun @lunamaya.story.

"Berbuat kesalahan itu manusiawi. Berani mengakui kesalahan dan minta maaf itu luar biasa! Kamu wanita hebat kak (emojilobe) @lunamaya

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

#lunamaya #queenofthemoon," tulis akun @lunamaya.story.

Postingan tersebutpun langsung direspon netizen.