Siap Maju Pilkada 2020, Mantan Pimpinan DPRD Barru Fahruddin Sabir Ambil Formulir di DPD II Golkar

Fahruddin Sabir datang mengambil formulir berdua dengan istrinya, di Sekretariat DPD Golkar Barru, di Jl Jenderal Sudirman Kecamatan Barru, Kabupaten

Siap Maju Pilkada 2020, Mantan Pimpinan DPRD Barru Fahruddin Sabir Ambil Formulir di DPD II Golkar
Amsyar Abdullah
Panitia penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD II Golkar Barru saat menyerahkan formulir pendaftaran ke mantan pimpinan DPRD Barru, Fahruddin Sabir. 

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Mantan Pimpinan DPRD Barru Fahruddin Sabir telah mengambil formulir pendaftaran bupati dan wakil bupati di DPD II Golkar Barru.

Fahruddin Sabir datang mengambil formulir berdua dengan istrinya, di Sekretariat DPD Golkar Barru, di Jl Jenderal Sudirman Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

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Hal ini diakui oleh Sekretaris Panitia Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD II Golkar Barru, Amsyar Abdullah, saat dikonfirmasi, Selasa (24/9/2019).

"Kemarin Senin pak Fahruddin Sabir datang ambil formulir. Dia datang sekitar pukul 03.00 Wita, ditemani istrinya," kata Amsyar Abdullah kepada TribunBarru.com.

Lanjut Amsyar, bakal calon yang mengambil formulir diterima langsung oleh Ketua panitia penjaringan DPD II Golkar Barru, Gustan Arma bersama beberapa pengurus lainnya.

Selain Fahruddin Sabir, putran mantan Bupati Barru, Andi Mirza Riogi juga ikut mengambil formulir pendaftaran.

Ia diwakili oleh timnya untuk pengambilan formulir pendaftaran bupati di Pilkada 2020 tersebut.

"Kalau Andi Ogi (sapaan akrab Andi Mirza Riogi) tadi sudah dhuhur datang," katanya.

Andi Mirza Riogi adalah pengambil formulir kelima di DPD II Golkar Barru.

Sebelumnya yang lebih dulu mengambil formulir di partai berlambang pohon beringin itu ada Andi Rachmat dan Andi Salahuddin Rum (saudara kandung dan putra mantan Bupati Barru, Andi Muhammad Rum).

Panitia penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD II Golkar Barru saat menyerahkan formulir pendaftaran ke mantan pimpinan DPRD Barru, Fahruddin Sabir.
Panitia penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati DPD II Golkar Barru saat menyerahkan formulir pendaftaran ke mantan pimpinan DPRD Barru, Fahruddin Sabir. (Amsyar Abdullah)
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Penulis: Akbar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
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