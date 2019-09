Baru Bangun, Luna Maya Mantan Ariel Noah Langsung Buat IGTV, Netizen 'Nangis' Lihat Harga Kemejanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis cantik Luna Maya selalu menarik perhatian netizen, terutama para penggemarnya.

Segala kegiatan Luna Maya tak lepas dari sorotan netizen.

Baru-baru ini, Luna Maya membuat video tutorial make up.

Video tutorial make up Luna Maya bagikan di akun Instagram @lunamaya.

"Hello, jadi sekarang mau make up," kata Luna Maya di awal video.

Dalam video berdurasi 9 menit 23 detik itu, Luna Maya tampak menggunakan produk kosmetik miliknya, Nama Beauty, seperti BB Glow, Highlighter Palette, dan Lip Cream.

"@namabeauty.co

Hello, jadi aku mau sharing about my daily makeup tutorial, aku gak suka terlalu ribet jadi gak banyak yang aku pake kalo lagi traveling kaya gini, bisa di lakuin cuma dalam waktu 10 menit. Btw sorry itu muka, masih muka bantal lol... @namabeauty.co #namaladies #namabeyou #lunamaya #beautifulinyourownway #beautytips #makeuptutorial," tulis Luna Maya pada caption.

Melihat dari caption tersebut, tampaknya Luna Maya membuat video saat baru bangun tidur.