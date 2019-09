Website Kemedagri Dihack, Dipasangi Foto Kuburan, Kok Bisa? Ini Kronologisnya, dan Profil Kemendagri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) menjadi trending topik google, Minggu (22/9/2019)

Bahkan membuat geger warganet.

Pasalnya, laman kemendagri.go.id, yang biasanya berisi berbagai informasi berubah menjadi hitam, Minggu (22/9/2019).

Bahkan ada pula gambar batu nisan yang melambangkan kuburan.

Dilansir Banjarmasinpost, di tengahnya ada gambar beberapa orang menabur bunga di depan sebuah nisan bertuliskan ‘RIP KPK 2002-2019’. Tertulis pula “Hacked By Security007”.

Si peretas rupanya ingin mengkritik pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terkait pengesahan revisi Undang Undang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Kritikan tertera dalam sebuah tulisan.

Di web itu juga terlihat tulisan “Your File is Mine” atau datamu milik saya. Tak hanya itu. Di website kemendagri.go.id juga terdengar lagu Alan Walker berjudul On My Way.

Menanggapi hal itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan sedang mengecek dan menindaklanjuti permasalahan ini dengan berkoordinasi ke kepolisian.

“Kapuspes sedang cek untuk konten isi website Humas Puspen kami koordinasi Kominfo, BSSN dan Cyber Polri,” kata Tjahjo.