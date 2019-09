Mural Inspiratif di Anjungan Pantai Losari Makassar

Sebuah gerakan kolaborasi yang diinisiasi Pemerintah Kota Makassar bersama Narasi berhasil menghadirkan seni mural yang inspiratif di Anjungan Pantai Losari.

Karya seni ini tertuang pada empat belas huruf yang membentuk kata “City of Makassar” di anjungan Toraja Mandar Pantai Losari Makassar oleh para seminal mural kota Makassar yang tergabung dalam kelompok Ritus Teamwork.

PJ Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb yang hadir langsung menyaksikan karya seni ini mengaku puas dan bangga atas hasil yang diperlihatkan oleh para muralis asal Makassar.

“Saya berterima kasih atas karya yang hebat ini. Sekali lagi ini membuktikan bahwa talenta seni anak muda kita memiliki kualitas yang luar biasa dan ini harus kita respon dengan terus memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada mereka untuk berkarya” ujar Iqbal Suhaeb usai meresmikan dan mengamati huruf demi huruf “City of Makassar” yang menjadi medium seni mural di anjungan Toraja Mandar Pantai Losari Makassar, minggu (22/9/2019).

Kolaborasi seni ini merupakan titik lebur ide, ekspresi dan kreativitas sejumlah illustrator dari sejumlah kota di Indonesia yang menghasilkan ilustrasi kreatif yang dikemudian dipindahkan dalam bentuk mural oleh para seniman mural kota Makassar.

Selain peresmian mural, kegiatan ini juga dirangkaikan dengn acara Sharing Session Workshop Makassar The New Wave of Creative Journalism yang dihadiri oleh Dahlia Citra Buana (Chief Creative Officer Narasi), Geri Azriel Siddik (Country Manager, Strategic Partnerships Youtube Indonesia) serta Ashari Ramadhan (Koordinator Makassar Creative Community Network). Iqbal Suhaeb yang juga tampil sebagai pembicara menjelaskan tentang pentingnya kaum muda milenial dalam membangun digital tourism sebagai ajang promosi kota.

“Kita mendorong kaum muda Milenial untuk menjadi bagian penting dari digital tourism sebagai salah satu strategi efektif mempromosikan segala potensi unggul yang kita miliki. Makanya kita mengapresiasi Narasi yang telah ikut memberikan trigger kepada anak muda kita untuk membangun kolaborasi, menumbuhkan ekonomi kreatif dalam bentuk konten kreatif yang mencerdaskan” ujar Iqbal.

Sebelumnya, Narasi menjadikan kota Makassar sebagai kota terakhir dari rangkaian Content Creator Workshop 2019 yang di gelar di sepuluh kota di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, sebanyak dua puluh tujuh anak muda Makassar yang terpilih sebagai peserta berkesempatan untuk belajar dan sharing tentang bagaimana membuat konten kreatif yang menyertakan nilai-nilai jurnalisme didalamnya melalui jurnalisme kreatif gaya baru.