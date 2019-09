Luna Maya Buat Tutorial Make Up , 'Muka Bantal' Mantan Ariel Noah Jadi Sorotan, Cantik

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis cantik Luna Maya, baru-baru ini, membuat tutorial make up.

Video tutorial make up Luna Maya bagikan di akun Instagram @lunamaya.

"Hello, jadi sekarang mau make up," kata Luna Maya di awal video.

Dalam video berdurasi 9 menit 23 detik itu, Luna Maya tampak menggunakan produk kosmetik miliknya, Nama Beauty, seperti BB Glow, Highlighter Palette, dan Lip Cream.

"@namabeauty.co

Hello, jadi aku mau sharing about my daily makeup tutorial, aku gak suka terlalu ribet jadi gak banyak yang aku pake kalo lagi traveling kaya gini, bisa di lakuin cuma dalam waktu 10 menit. Btw sorry itu muka, masih muka bantal lol... @namabeauty.co #namaladies #namabeyou #lunamaya #beautifulinyourownway #beautytips #makeuptutorial," tulis Luna Maya pada caption.

Video Luna Maya tersebut sudah ditonton 1,8 juta kali hanya dalam dua hari setelah diposting.

Selain itu, sudah dikomentari lebih dari 4 ribu kali.

Dari ribuan komentar, sejumlah netizen menyoroti 'muka bantal' (muka baru bangun) mantan Ariel Noah tersebut.