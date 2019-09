Hari Ini, Wapres JK Akan Pidato di 4 Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB

Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK di Markas Besar PBB, Manhattan, New York, AS, Senin (23/9/2019).

Laporan Jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, AS

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK - Mengawali rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74, pada hari pertama, ada empat agenda pertemuan tingkat tinggi yang harus diikuti Wakil Presiden ( Wapres ) Jusuf Kalla, di antaranya agenda 2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economy di Conference Room 7, Markas Besar PBB, Manhattan, New York, pada pukul 08.00 hingga 10.00 Waktu Setempat (WS)

Pada kesempatan tersebut Wapres akan menyampaikan pidato pada urutan ke-8 setelah Namibia dan sebelum Australia dengan pendamping Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Watap RI, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri.

Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti,di Markas Besar PBB, Manhattan, New York, AS, Senin (23/9/2019). (TRIBUN TIMUR/AS KAMBIE)

Setelah itu, Wapres didampingi Menko PMK, Menteri ESDM, Watap RI, Rahmat Witoelar, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK akan menyampaikan national statement pada Pertemuan Climate Action Summit di General Assembly Hall.

Kemudian pada pukul 12.00 hingga 13.00 WS Wapres juga akan hadir Pertemuan High Level Meeting on Universal Health Coverage yang bertajuk "Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier Word" di Trusteeship Chamber and Ecosoc Chamber, Markas Besar PBB.

Di forum ini, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani dan Menkes, Nila Moeloek juga akan menyampaikan statemen dengan urutan bicara ke-27.

Tidak hanya itu, sore harinya Wapres masih diagendakan untuk menyampaikan statement urutan ke-20 setelah negara Amazon dan sebelum Luxemboug pada pertemuan Leaders Dialogue on Strategic Responses to Terrorist and Violen Extremist Narratives di Conference Room 1, Markas Besar PBB.

"Jadi hari ini Wapres akan berbicara empat kali dalam forum dan tema yang berbeda di hadapan pemimpin dunia," ujar Husain Abdullah, Jubir Wapres RI.

Sementara Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, "Karena pertemuannya juga banyak sekali yang overlapping jadi sebagian besar dari pertemuan, saya tidak akan bersama dengan Bapak Wapres, dan tentunya Pak Wapres akan selalu didampingi oleh Watapri, jadi kita sudah atur waktu supaya semuanya".(*)