Daftar Nominasi dan Pemenang Emmy Awards 2019, Game of Thrones 32 Nominasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Emmy Awards merupakan ajang penghargaan untuk produksi televisi Amerika Serikat, yang lebih berfokus pada program hiburan.

Mengutip dari Tribunnews Emmy Awards ke-71 digelar Minggu malam waktu Amerika atau Senin (23/9/2019) pagi waktu Indonesia.

Emmy Awards berlangsung di Microsoft Theater di Los Angeles, Amerika Serikat.

Serial TV HBO, Game of Thrones memimpin dengan 32 nominasi.

Termasuk kategori untuk para aktornya, Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey, Gwendoline Christie, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, dan Carice van Houten.

Serial komedi The Marvelous Mrs. Maisel kemudian menyusul dengan 20 nominasi.

Barry, Fosse/Verdon, Chernobyl, Fleabag, Russian Doll, dan When They See Us juga mendapat nominasi lebih dari 10.

Berikut adalah daftar lengkap nominasi sekaligus pemenang Emmy Awards 2019

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Anthony Carrigan (Barry)

Stephen Root (Barry)

Henry Winkler (Barry)

Alan Arkin (The Kominsky Method)

PEMENANG: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tony Hale (Veep)