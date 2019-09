Sidang Umum Ke-74 PBB Diikuti 193 Negara, JK Akan Dijamu Makan Malam oleh Donald Trump

Menlu Retno Marsudi menyambut Wapres Jusuf Kalla di The Westin Hotel, New York, Amerika Serikat, Sabtu (21/9/2019) malam atau Minggu (22/9/2019) pagi waktu Indonesia.

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK – Wakil Prresiden Jusuf Kalla (JK) akan mewakili Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, untuk memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum ke-74 Perseeikatan Bangsa-bangsa (PBB). Tema siding umum PBB kali ini bertajuk “Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”.

Sidang Umum Ke-74 Majelis PBB kali iniakan dihadiri Sekitar 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga Wakil Presiden, 47 Perdana Menteri, serta 36 Menteri dan 2 Chairman of Delegation.

Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Husain Abdullah, di New York, Amerika Serikat, Sabtu (21/9/1019) malam, mengatakan, di sela rangkaian Sidang umum PBB, Wapres akan di agendakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan akan menghadiri undangan jamuan santap malam Presiden Donald Trump, di Latte New York Palace Hotel.

JK dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central pukul 20.20 Waktu Setempat (WS). Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar menyambut langsung kedatangan Wapres bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Sabtu (21/9/2019) malam.

Pidato JK tersebut kali ke-5 dalam Sidang Umum PBB. JK memimpin delegasi Indonesia dan mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB sejak tahun 2015, lima tahun berturut-turut.

Dalam empat pidato sebelumnya, JK selalu menekankan pada perdamaian di Timur Tengah dan perjuangan kemerdekaan Palestina.(*)