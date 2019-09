BREAKING NEWS: JK Tiba di New York Bersama Ibu Mufidah, Hamid Awaluddin Ikut Menyambut Bersama Menlu

Menteri ISDM Ignaslus Jonan menyalami Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi memeluk Ibu Mufidah Jusuf Kalla saat Wapres dan rombongan tiba di The Westin Hotel, New York Amerika Serikat, Sabtu (21/9/2019) malam atau Minggu (22/9/2019) pagi waktu Indonesia.

TRIBUN TIMUR.COM, NEW YORK - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tiba di The Westin Hotel, New York, Amerika Serikat, Sabtu (21/9/2019) malam.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri ISDM Ignaslus Jonan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar menyambut wapres.

Hadir juga menyambut JK, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin.

Retno dan Hamid tampak akrab bercengkerama menunggu JK.di loby hotel.

JK tiba didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan Solihin Kalla, sekitar pukul 20.17 waktu setempat, Sabtu (21/9/2019), atau sekitar pukul 08.00 pagi, Minggu (22/9/2019) waktu Indonesia Tengah (Wita). JK dan rombongan langsung kenkamar istirahat setelah menyalami satu per satu pejabat yang menjemput.

Wapres dan Ibu Mufidah dijadwalkan berada di New York hingga 28 September 2019.



JK akan menyampaikan pidato dalam Debat Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dimulai Senin (23/9/2019).

JK mulai mengemban tugas negara untuk menghadiri dan berpidato pada serangkaian sidang tahunan Majelis Umum PBB sejak tahun 2015. Sidang Umum Ke-70 PBB ini bertema "Strong UN, Better World". Indonesia merupakan salah satu negara dari 193 negara anggota PBB.(*)