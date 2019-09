VIDEO; Suasana Pembukaan Musda ke 7 dan HUT ke 68 IBI Sulsel di Hotel Four Points

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sulawesi Selatan, di Lotus Balroom, Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma no 130, Kota Makassar, Sabtu (21/9/2019).

Musda ketujuh ini dirangkaikan dengan puncak ke HUT ke 68 IBI.

Adapun tema Musda yakni "Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal Neonatal melalui GERMAS dan pelayanan Berkualitas".



Sedangkan tema HUT IBI yakni "Bidan Melindungi Hak Kesehatan Reproduksi Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Optimalisasi Pelayanan Kebidanan".

Acara ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Sulsel H Suriyani.

Bendahara pengurus pusat IBI Heru Herdiawati, Perwakilan Bkkbn Provinsi Sulsel Wardihan, dan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr dr Bahctiar Baso.

Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh Nurdin Abdullah.

Adapun acara ini dirangkaikan dengan penampilan tari tradisional, pemotongan tumpeng, parade vandel 24 cabang IBI Kabupaten dan Kota seSulsel serta seminar ilmiah.



Sebanyak 600 bidan se-Sulsel turut meramaikan pembukaan dan HUT.

Rencananya keesokan hari, Minggu (22/9/2019) akan dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) ketujuh IBI masa bakti 2018-2023.

