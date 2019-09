Penyanyi Belanda Emma Heesters Cover Lagu Hanya Rindu dari Andmesh Kamaleng, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lagu Andmesh Kamaleng berjudul Hanya Rindu berhasil menuai kesuksesan.

Lagu itu berhasil mencuri perhatian publik. Alunan musik yang begitu sederhana dipadukan lirik nan sendu.

Bukan hanya warga Indonesia saja yang terpanah dengan lagu itu.

Melainkan penyanyi cover luar negeri.

Baca: Kunci Gitar & Lirik Lagu Hanya Rindu (Just Missing You) Andmesh Kamaleng Cover by Emma Heesters

Baca: Lagu Hanya Rindu Admesh Kamaleng Dinyanyikan Versi Bahasa Inggris oleh Emma Heesters, Ini Liriknya

Ia adalaha Emma Heesters. Emma Heesters berhasil mengubah lagu tersebut kedalam bahasa Inggris dan menua pujian dari sejumlah netizen Indonesia.

Terlihat melalui kolom komentar channel youtubenya.

Dilansir dari Tribun Seleb, ternyata sudah cover lagu dari Indonesia, sebelum mengcover lagu Andmesh Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu atau Just Missing You.

Diketahui sebelumnya, Emma Heesters, sudah pernah mengkover lagu I Love You 3000 dari Stephanie Poetri.

Hal tersebut tampaknya membuat nama Emma Heesters semakin viral hingga akhirnya merilis lagu cover terbarunya yang berjudul Just Missing You dari coveran Hanya Rindu.

Di lagu I Love You 3000 yang dicover Emma Heesters tak kalah sukses dengan Just Missing You.