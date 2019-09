VIDEO: Mau Nongkrong Bareng Kucing? Ada di Makassar, Hello Cat Cafe Bisa Jadi Pilihan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bagi kalian para pecinta kucing, sepertinya Hello Cat Cafe bisa menjadi pilihan yang tepat untuk nongkrong.

Pasalnya tempat ini merupakan kafe berbeda dari yang lainnya.

Konsep

Bukan hanya sekedar nongkrong biasa melainkan bisa bermain dnegan berbagai jenis kucing yang ada.

Lokasinya ada di lantai dua, You Had Me at Hello Cafe Jl. Syarif Al Qadri no. 101, Makassar.

Tangga yang lumayan tinggi akan menuntun menuju Hello Cat Cafe.

Tempat penyimpanan alas kaki pun disediakan.

Ketika telah memasuki ruangan, juga disediakan sendal khusus sehingga bulu-bulu kucing tidak akan menempel pada kaki.

Meski masih merupakan satu manajemen dengan You Had Me at Hello Cafe, namun Hello Cat Cafe mengusung konsep berbeda.