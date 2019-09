Meisya Siregar Curhat Bebi Romeo Pencemburu dan Posesif Bikin Ilfil, Begini Ceritanya, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Siapa yang tidak mengenal pasangan Bebi Romeo dan Meisya Siregar.

Keduanya dikenal sebagai salah satu pasangan romantis di tanah air.

Seperti diketahui, kisah cinta keduanya bak adegan dalam film.

Bahkan Meisya Siregar, pernah memutuskan untuk meninggalkan Bebi Romeo dan menikah dengan orang lain.

Dilansir dari Grid Id, baru-baru ini dalam tayangan OKAY BOS yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Trans7 Official pada Selasa (17/9/2019), Meisya menerangkan sifat Bebi yang membuatnya tidak suka kala itu.

Meisya mengaku jika Bebi adalah tipe pria yang sangat posesif.

"Kenapa gue waktu itu nggak memilih Bebi adalah dia tuh sangat over posesif, jadi posesif over over," katanya.

Lebih lanjut Meisya menambahkan bahwa Bebi sempat hampir marah hanya karena ada pria lain yang meliriknya.

Hal tersebut lantas membuat Meisya merasa ilfil dengan sikap Bebi Romeo.

"Jadi waktu itu ada kejadian kan kita makan di foodcourt, kan mejanya harus gini, kamu nggak boleh di depan dong, kamu disamping aku," terang Meisya.