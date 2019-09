Siloam Hospital Makassar Gelar Pemutaran Film 3D dan Edukasi Kesehatan Otak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengelola Siloam Hospital Makassar akan menggelar Pemutaran Film 3D dan Edukasi Kesehatan Otak pada Sabtu, 21 September 2019.

Bertempat, Cinema XXI Trans Studio Mall Makassar, Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Somba, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Acara ini mengangkat tema The Amazing Human Brain and The Potential Catastrophe, Kehebatan Otak Manusia dan Penyakit yang Mengancam.

Menghadirkan Prof DR dr Eka J Wahjoepramono SpBS PhD dan tim sebagai narasumber.

Head Div of Business Development RS Siloam Makassar Putri Amelia menyampaikan rencana tersebut melalui rilisnya, Selasa (14/9/2019).

“Kegiatan ini bertujuan memberi edukasi ke masyarakat Kota Makassar tentang pentingnya mengetahui kesehatan otak dan penyakit yang mengancam,” jelas Putri.

Pada acara nanti terbagi empat sesi.

Sesi 1: 09.00 - 11.00 wita

Sesi 2: 12.00 - 14.00 wita

Sesi 3: 15.00 - 17.00 wita

Sesi 4: 18.00 - 20.00 wita

Acara ini tak dipungut biaya. Namun tempatnya terbatas.

Karena itu bagi yang berminat bisa segera mendaftar atau memeroleh informasi lebih lanjut melalui Rini 085255803545 dan Hendrik 0853 98222608.

