TRIBUN-TIMUR.COM - Live Streaming Persija Jakarta vs PSIS Semarang di Indosiar, Tamu On Fire Pelatih The Jack Terancam

PSIS Semarang menantang Persija Jakarta dengan semangt tinggi.

PSIS Semarang sedang on fire setelah pekan lalu menodai klub kuat asal Sulsel PSM Semarang di Stadion Mattoanging Makassar.

Kali ini PSIS on fire untuk mempermalukan Persija Jakarta yang sedang terseok-seok di papan bawah klasemen.

PSIS Semarang akan menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke 18 Liga 1 2019.

Laga antara PSIS Semrang vs Persija akan diadakan di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Pertandingan ini akan ditayangkan di Indosiar pukul 15.30 wib.

Saat menghadapi Persija, tiga pemain PSIS dipastikan tidak tampil.

Ketiganya ialah, Safruddin Tahar, Wallace Costa, dan Finky Pasamba.

Ketiganya harus absen karena akumulasi kartu di laga sebelumnya melawan PSM Makassar.