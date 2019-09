Ini Lirik dan Terjemahan Don’t Call Me Angel, Kolaborasi Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey

Trending Youtube: Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey - Don’t Call Me Angel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Miley Cyrus, Ariana Grande dan Lana Del Rey bekerja sama untuk sebuah video Dont Call Me Angel.

Lagu ini rilis pada, Jumat (13/9/2019) kemarin dan berhasil masuk ke Trending Youtube.

Hingga berita ini diterbitkan video tersebut telah ditonton sebanyak 23 juta lebih.

Lagu Dont Call Me Angel merupakan lagu Ariana Grande, Miley Cyrus dan Lana Del Rey yang menjadi soundtrack film Charlie's Angels.

Berikut ini lirik lagu Dont Call Me Angel oleh Ariana Grande, Miley Cyrus dan Lana Del Rey:

[Chorus: Ariana Grande & Miley Cyrus]

Boy, dont call me angel

You ain’t got me right

dont call me angel

You can't pay my price

Ain’t from no heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

dont call me angel

[Verse 1: Miley Cyrus]

Uh, dont call me angel when I'm a mess

dont call me angel when I get undressed

You know I, I dont like that, boy (Uh)

I make my money, and I write the checks

So say my name with a little respect

All my girls successful, and you're just our guest

[Pre-Chorus: Miley Cyrus]

Do I really need to say it?

Do I need to say it again, yeah?

You better stop the sweet talk

And keep your pretty mouth shut

[Chorus: Ariana Grande with Miley Cyrus, with Lana Del Rey & (Miley Cyrus)]

Boy, dont call me angel

You ain’t got me right

Don’t call me angel

You can't pay my price

Ain’t from no heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

dont call me angel

[Verse 2: Ariana Grande]

See you here with somebody

You sizin' up my body, oh yeah

dont you know that I bite when the sun set, yeah?

So don’t you try come around me

Might work with her, but not me, oh yeah

dont you know that I bite when the sun set?

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

Keep my name out your mouth

I know what you about

So keep my name out your mouth, oh yeah

[Chorus: Ariana Grande with Miley Cyrus, with Lana Del Rey & (Miley Cyrus)]

Boy, dont call me angel

You ain't got me right

dont call me angel

You can't pay my price

Ain't from no heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

dont call me angel

[Bridge: Lana Del Rey]

I appreciate the way you watch me, I can't lie

I drop it down, I pick it up, I back it off the county line

I fell from heaven, now I'm living like a devil

You can't get me off your mind

I appreciate the way you want me, I can't lie

I drop it low, I back it up, I know you wanna think you're mine

Baby, I totally get it, you can't guess so

You can't get me off your mind

We in it together, but dont call me angel

[Chorus: Ariana Grande with Miley Cyrus, with Lana Del Rey & All]

Boy, dont call me angel

You ain't got me right

dont call me angel

You can't pay my price

Ain't from no heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

dont call me angel

[Outro: Ariana Grande, Miley Cyrus, All]

Angel

dont call me angel (Yeah-yeah, yeah-yeah)

dont call me angel

Terjemahan dont Call Me Angel

Jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak membuat aku benar

Jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak dapat membayar harga aku

Bukan dari surga

Ya, kamu salah dengar (Ya, Kamu salah dengar)

Meskipun kamu tahu kami terbang (Meskipun kamu tahu kami)

Jangan panggil aku malaikat

Jangan panggil aku malaikat saat aku berantakan

Jangan panggil aku malaikat saat aku membuka pakaian

Kamu tahu aku, aku tidak suka itu

Aku menghasilkan uang, dan aku menulis cek

Jadi ucapkan namaku dengan sedikit hormat

Semua gadis aku berhasil, dan kamu hanya tamu kami

Apakah aku benar-benar perlu mengatakannya?

Apakah aku perlu mengatakannya lagi, ya?

Kamu lebih baik menghentikan pembicaraan manis

Dan tutup mulutmu yang cantik

Wah, jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak membuat aku benar

Jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak dapat membayar harga aku

Bukan dari surga

Ya, kamu salah dengar (Ya, kamu salah dengar)

Meskipun kamu tahu kami terbang (Meskipun kamu tahu kami)

Jangan panggil aku malaikat

Sampai jumpa di sini dengan seseorang

Kau berada di tubuhku, oh yeah

Apakah kamu tidak tahu bahwa aku menggigit ketika matahari terbenam, ya?

Jadi jangan coba-coba mampir ke aku

Mungkin bekerja dengannya, tapi bukan aku, oh yeah

Apakah kamu tidak tahu bahwa aku menggigit ketika matahari terbenam?

Jauhkan namaku dari mulutmu

Aku tahu apa yang kamu tentang

Jadi jauhkan namaku dari mulutmu, oh yeah

Wah, jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak membuat aku benar

Jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak dapat membayar harga aku

Bukan dari surga

Ya, kamu salah dengar (Ya, kamu salah dengar)

Meskipun Kamu tahu kami terbang (Meskipun kamu tahu kami)

Jangan panggil aku malaikat

Aku menghargai cara kamu menonton aku, aku tidak bisa berbohong

Aku menjatuhkannya, aku mengambilnya, aku mundur dari garis

Aku jatuh dari surga, sekarang aku hidup seperti setan

Kamu tidak bisa melepaskan aku dari pikiran Kamu

Aku menghargai cara kamu menginginkan aku, aku tidak bisa berbohong

Aku menjatuhkannya rendah, aku mendukungnya, aku tahu kau ingin berpikir kau milikku

Aku benar-benar mengerti, kamu tidak bisa menebaknya

Kamu tidak bisa melepaskan aku dari pikiran Kamu

Kita di dalamnya bersama, tapi jangan panggil aku malaikat

Wah, jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak membuat aku benar

Jangan panggil aku malaikat

Kamu tidak dapat membayar harga aku

Bukan dari surga

Ya, kamu salah dengar (Ya, Kamu salah dengar)

Meskipun kamu tahu kami terbang (Meskipun kamu tahu kami)

Jangan panggil aku malaikat

Jangan panggil aku malaikat (Ya-ya, ya-ya)

Jangan panggil aku malaikat

Video: https://www.youtube.com/watch?v=leopt__ATR0

