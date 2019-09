Borong Penghargaan di SFI Bali 2019, Makassar Tuan Rumah SFI 2020

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pelaksanaan gelaran Salon Foto Indonesia (SFI) - Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia (FPSI) ke 40 Tahun 2019 yang dilaksanakan di Bali oleh Perhimpunan Fotografer Bali (PFB) telah usai.

Satu-satunya gelaran kurasi , lomba, sekaligus pameran fotografi amatir terbesar di Indonesia ini kembali membuahkan cerita manis beberapa anggota Perkumpulan Fotografer Makassar (PERFORMA).

Cerita ini adalah disabetnya beberapa penghargaan seperti Best foto Arsitektur dari oleh Aman Ali Surahman pada kategori Cetak Monokrom, dan Best Foto Landscape oleh sofyan Layuk di kategori yang sama.

Sementara di kategori lain, penghargaan medali Best Set di kategori softcopy street fotografi diraih oleh mizhanul Haq dan medali perunggu softcopy travel oleh Rezki Sugiharto Nurdin.

Beberapa anggota PERFORMA juga berhasil tembus/ accepted untuk dibukukan karyanya. Hampir dari keseluruhan objek gambar foto mengedepankan unsur keindahan fotografis yang diikutkan anggota PERFORMA ini, diambil di beberapa tempat di wilayah Sulsel.

Baik itu foto bentang alam (landscape), festival kebudayaan, seni, bangunan modern bahkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Adapun untuk peningkatan gelar fotografi pada saat kegiatan Salon foto Indonesia (SFI) 40 bali kemarin, juga ikut diraih oleh Rahmat Takbir yang sebelumnya telah meraih Artist of FPSI One Star (A.FPSI*) meningkat menjadi Artist of FPSI One Star (A.FPSI**).

Perlu diketahui bahwa mengikuti kegiatan Salon Foto Indonesia juga memberikan kesempatan buat fotografer untuk meraih sertifikat dan gelar fotografi yang dikeluarkan oleh FPSI apabila fotografer tersebut dapat mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya di setiap gelaran Salon Foto indonesia.

Organisasi PERFORMA sebagai anggota resmi Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia (FPSI) yang berafiliasi dengan Federation Internationale de L’Art Photographique (FIAP) yang bermarkas di Prancis, setiap tahunnya ikut secara aktif dalam gelaran Salon Foto Indonesia selalu membuahkan prestasi yang menggembirakan.

Untuk itulah Musyawarah Nasional FPSI 2019 menunjuk PERFORMA menjadi tuan rumah dan Makassar tempat dilangsungkannya gelaran fotografi Amatir SALON FOTO INDONESIA 2020.

