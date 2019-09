KABAR DUKA dari Boy William, Adiknya Raymond Hartanto Tewas saat Tunggangi Honda CBR 250 RR 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari aktor sekaligus presenter Boy Wiliiam.

Adik kandungnya yang bernama Raymond Hartanto mengembuskan napas terakhir pada Selasa (10/9/2019).

Kabar tersebut dibagikan Boy William melalui Insta Story akun Instagram pribadinya @boywilliam17, Rabu (11/9/2019).

Adik Boy William Meninggal Dunia, Rossa, Gisella Anastasia hingga Melaney Ricardo Kirim Doa (TribunStyle.com Kolase/ Instagram @boywilliam17 @karbearv)

"It is with our deepest sorrow and greatest sadness that we mourn the passing of our beloved husband, son, brother, cousin, nephew and grandson, *Raymond Hartanto* last night, 10 September 2019," tulis Boy.

Dalam unggahan tersebut Boy menyebut jenazah sang adik akan disemayamkan di Rumah Duka Oasis Lestari, Tangerang.

Ia juga mengunggah sebuah foto bersama kedua adik dan ibunya.

Bersamaan dengan foto yang diunggahnya itu Boy menyampaikan betapa cintanya ia kepada yang adik.

"Rest well my little brother. Is it fun up there?

(Beristirahatlah dengan tenang adik kecilku. Apakah di atas sana menyenangkan?)

I'll wait til it's my turn. Pick me up when i get there.

(Aku akan menunggu sampai tiba giliranku. Jemput aku ketika aku sampai di sana.)

Ray, Be with us in spirit. You are always included.

(Ray, jiwamu selalu bersama kami. Kamu selalu terhitung.)