GrabFood Bakal Ekspansi Jaringan Cloud Kitchen di Seluruh Indonesia

Grab

Dari kiri, CMO of Kopi Kenangan Cynthia Chaerunnisa, Head of Marketing GrabFood & New Business Grab Indonesia Ichmeralda Altri Rachman, Head of GrabKitchen Sai Alluri dan dari Chiz 'n Chic Suryanto hadir pada peluncuran GrabKitchen ke-10 yang berlokasi di Capital Place Jakarta, yang menjadi GrabKitchen pertama dengan pilihan santap di tempat.