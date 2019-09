Pameran Otomotif GIIAS Makassar, All New Mazda3, Sedan dan Hatchback Dipajang

Agen Pemegang Merek (APM) Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) ikut berpartisipasi dalam pameran otomotif GIIAS Makassar 2019 di CCC Jl Metro Tanjung Bunga, hingga Minggu (15/9/2019) mendatang. Perusahaan memajang produk teranyarnya All New Mazda 3 dengan 2 model, sedan dan hatchback.

Hal ini menegaskan komitmen Mazda untuk tetap eksis di pasar otomotif Tanah Air, dengan menghadirkan berbagai jenis dan tipe Mazda untuk Indonesia.

Presiden Direktur PT Eurokars Motor Indonesia, Roy Arman Arfandy mengatakan, kehadiran Mazda di GIIAS Makassar 2019 dengan membawa kembali produk terbaru, yaitu All-New Mazda3.

"Kami akan berupaya memperkenalkan produk terbaru Mazda serta meningkatkan kualitas layanan purna jual Mazda di Sulawesi,” ujar Roy dalam rilisnya, Kamis (12/9/2019).

Sebagai model pertama yang mengadopsi evolusi terbaru desain KODO, All-New Mazda3 tetap menampilkan desain 'Soul of Motion' yang sederhana dalam tampilan keseluruhan.

Tujuan lain dari desain Mazda3 terbaru ini adalah memberikan model hatchback sentuhan desain yang lebih emosional, sementara pada model sedan bertujuan untuk menghasilkan proporsi yang lebih elegan.

Sesuai dengan tema 'less is more' desain semua elemen di dalam kabin dirancang dengan sesederhana mungkin sehingga dapat menonjolkan wilayah kabin.

Hal ini membuat lingkungan kabin semakin nyaman yang menjadikan pengemudi dan mobilnya dapat tersambung secara natural sehingga pengemudi dapat berfokus penuh pada tugas utamanya, mengemudi.

PT EMI memperkenalkan dua tipe All-New Mazda3 yaitu All-New Mazda3 hatchback dan sedan serta mengadopsi mesin berbahan bakar bensin SKYACTIV-G 2,0 liter terbaru yang telah mendapatkan pengembangan teknologi.

Mesin ini mendapatkan optimalisasi pada bagian intake port dan bentuk piston, split fuel injection dan katup pendingin untuk menghasilkan tingkatan yang lebih baik pada performa dinamis, efisiensi bahan bakar dan keramahan lingkungan.