Doakan BJ Habibie, Personel Batalyon C Pelopor Bone Gelar Salat Gaib

Personel Batalyon C Pelopor melaksanakan salat ghaib dan doa bersama buat almarhum BJ Habibie di Masjid Al Ikhlas Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Kamis (12/09/2019).

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE- Kepergian mantan Presiden RI ke 3, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, menyisakan duka bagi warga Indonesia.

Pasalnya, mantan Menristek di era Presiden RI, Soeharto ini meninggalkan sejumlah prestasi dan salah seorang teknokrat dunia dari Indonesia.

Ucapan belasungkawa dan doa bersama buat almarhum BJ Habibie berdatangan dari berbagai pihak dan kalangan.

Salah satunya adalah Batalyon (Yon) C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel yang bermarkas di JL MH Thamrin, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Di Mako Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, para personel melaksanakan salat ghaib dan doa bersama buat almarhum BJ Habibie di Masjid Al Ikhlas Mako Brimob Batalyon C Pelopor, Kamis (12/09/2019).

"Ini kita laksanakan untuk mendoakan almarhum Presiden ke 3 Republik Indonesia BJ Habibie," kata Danyon C Pelopor Kompol Nur Ichsan.

Selain personel Yon C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, adapula dari TNI AD personel Kodim 1407/Bone.

Kegiatan salat ghaib dilanjutkan pembacaan surat Yasin, pembacaan Surah surah pendek dan pembacaan Asmaul Husna.

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Wadanyon C Pelopor AKP Andi Syafei, para Pasi Jajaran Batalyon C Pelopor, para Danki Jajaran Batalyon C Pelopor, para Personil Batalyon C Pelopor, personel TNI Koramil Tanete Riattang. (TribunBone.com).

