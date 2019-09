Jangan Sembarang Beri Pin WASPADA Modus Baru Pencurian Gopay Mengintai Pelanggan Gojek

TRIBUN-TIMUR.COM,- Modus baru pencurian pin Gojek untuk menyedot Gopay pengguna layanan tengah mengintai.

Salah seorang pengguna Gojek, Devi (31) mengaku diteror oleh oknum pengemudi ojek.

Update Anjing Gigit ART Tewas Bima Aryo ke Makam & Sepakat Jalur Ini Polisi: 4 Kali Serang Warga

Kondisi Terkini BJ Habibie Jokowi & Anies Baswedan Sudah Menjenguk, Anies: Tidak Bisa Berkomunikasi

Awalnya kata Devi, ia memesan sebuah kue lewat aplikasi Gofood.

Tiba-tiba saja dia mendapatkan sms peringatan dari Gojek dalam bentuk SMS untuk tidak memberikan kode verifikasi rahasia kepada siapapun.

Sayangnya sms tersebut berbahasa Inggris berbeda dengan sms lainnya yang biasanya berbahasa Indonesia.

“DON’T SHARE THIS WITH ANYONE (NOT EVEN GOJEK),” tulis akun tersebut sambil memberikan kode verifikasi.

Sms verifikasi Gojek (Istimewa)

Tidak berselang lama dari pemberitahuan tersebut, Devi mendapatkan telpon dari pengemudi yang mengantarkan makanannya.

Si pengemudi meminta nomor pin tersebut melalui sambungan telpon.

“Alasannya aneh, dia tiba-tiba nanya ke saya, mbak tadi dapet SMS gak?” kata Devi kepada Wartakotalive.com Selasa (10/9/2019).