Gelar Kuliah Umum Prodi HI Unibos Bersama ICRC Hadirkan Profesor Tamu Swiss 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Program Studi Ilmu Hubungan Internasional bekerja sama dengan International Committee of Red Cross (ICRC) menghelat Kuliah Tamu.

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Senat Lantai 9 Gedung I Universitas Bosowa (Unibos), Selasa (9/9/2019).

Dengan menghadirkan Dr Ahmed Al-Dawoody yang merupakan Profesor Tamu di Akademi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Jenewa, Swiss.

Dr Ahmed Al-Dawoody juga merupakan Penasihat Hukum untuk Hukum Islam dan Yurisprudensi di Komite Internasional Palang Merah.

Ia membawakan materinya bertajuk “Caring for Humanity: The Role of International Humanitarian Law and the Ethic of War in Islam."

Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri Charles Dorman-O-Gowan, selaku Regional Coordinator for Humanitarian Affairs, ICRC, Jakarta dan Wakil Rektor I Unibos, Baharuddin.

Dr Ahmed Al Dawoody dikenal sebagai penulis buku Hukum Perang Islam sebelum bergabung dengan ICRC.

Sebelumnya juga merupakan Asisten Profesor dalam Studi Islam dan hukum Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo.

Selanjutnya pemateri ini juga pernah menjadi Asisten Direktur Studi Pascasarjana untuk Institut Studi Dunia Islam di Universitas Zayed di Dubai.

Dalam Kuliah Tamunya, Dr Ahmed Al Dawoody, memaparkan beberapa materi kunci terkait Hukum Humaniter Internasional.