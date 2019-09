TRIBUN-TIMUR.COM - Mobil Esemka Bima Diluncurkan Jokowi mirip mobil China? Ini kata bos Esemka Eddy Wirajaya, cek harga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

Pada peresmian itu juga diluncurkan dua varian mobil Esemka pickup Bima 1.2 dan Bima 1.3.

Mobil pick up Esemka Bima spesifikasi 1.200 cc dibanderol dengan harga Rp 95 juta off the road.

Harga model tersebut kata Jokowi cukup kompetitif.

"Feeling saya laku keras," katanya dikutip dari Kompas.com.

Mobil Esemka merupakan karya anak bangsa yang sempat menuai berbagai polemik sebelum peluncuran.

Meski mobil ini diyakini murni buatan Indonesia, pihak Esemka menolak untuk menyandang status sebagai mobil nasional (mobnas).

Baca: Tarif Listrik PLN, Tarif Tol, Iuran BPJS Kesehatan Naik di Akhir Periode Jokowi, Gimana Harga BBM?

Baca: Sosok AKBP Adi Vivid Agustiadi Bachtiar Ajudan Baru Presiden Jokowi, Anak Eks Kapolri Dai Bachtiar

Sebab, Esemka merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembuatan atau produksi mobil.

"Kami bukan mobil nasional, tapi kami murni Indonesia. Kami produksi mobil di Indonesia dengan menggunakan tenaga dari Indonesia," kata Eddy Wirajaya, Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lagipula, lanjut dia, Esemka beroperasi tanpa fasilitas khusus dari pemerintah atau sama dengan pabrik mobil lain.