Bakal Konser di Indonesia, Siapa Miguel?

Miguel dikabarkan bakal ke Indonesia.

Seperti diketahui ia merupakan pemenang dari Piala Grammy Award.

Namanya sangat terkenal dan paling ditunggu dari California, Amerika Serikat.

Pihak promotor One Step Forward dengan bangga mempersembahkan pemenang piala Grammy, penyanyi R&B MIGUEL Live on Stage di Jakarta, Indonesia.

Dilansir dari Tribun Seleb, konser ini akan menjadi konser yang sangat intim dan personal pertama yang Miguel bawakan di Jakarta.

Miguel, pemenang dari Piala Grammy Award. (Instagram Miguel)

Konser ini dijadwalkan untuk diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2019 di The Pallas, SCBD Jakarta.

Miguel memulai karier-nya dalam industri musik sejak tahun 2007 sebagai R&B Singer dan telah membawakan sejumlah lagu hit yang masuk dalam Billboard 200 seperti ‘Kaleidoscope Dream’ , ‘Sure Thing’ dan sukses dalam melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi ternama lainnya seperti Kygo, dalam lagunya ‘Remind me to Forget’, Travis Scott dalam lagunya ‘Sky Walker’.

“ini akan menjadi project yang sangat exciting dan kami sangat senang untuk bisa membawa Miguel Live on Stage pada Oktober ini. Kami akan selalu berusaha untuk membawakan sesuatu yang baru dan fresh sehingga semua bisa mendapatkan pengalaman terbaik, dan pastinya juga have fun.” Kata Roderick Tjandra, Managing Director dari One Step Forward.

Miguel adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman dengan piala grammy. dan akan membawakan beberapa lagu hits-nya, seperti "Adorn", “Remind me to Forget”, "Sky Walker", "Sure Thing", dan "Pineapple Skies".

Tiket mulai dijual dari Tanggal 5 September 2019, dengan harga tiket presale Rp 500,000,- per tiket dan Rp 700,000,- untuk harga reguler.