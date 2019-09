Mike Shinoda Bikin Heboh Berbahasa Indonesia ke Penonton saat Konser di Jakarta, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Vokalis Linkin Park, Mike Shinoda menghibur para penggemarnya di Indnesia melalui konser bertajuk Post Traumatic Tour 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).

Melansir dari Kompas.com setelah dihibur Don Broco, kini giliran sang aktor utama, Mike Shinoda mengambil alih panggung dan memulai konsernya di JIExpo Kemayoran.

Mike Shinoda membuka konser dengan mengucapkan "Terima kasih!".

Sontak, sapaan dalam bahasa Indonesia itu menggemparkan penonton konser Post Traumatic Tour 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Mengenakan kaus putih bertuliskan Pleasures, Mike Shinoda langsung membawakan singel dari Fort Minor berjudul Welcome.

Mike kemudian menunjukan kepiawaiannya memainkan piano dalam lagu Watching As I Fall.

Tak lama, tiba-tiba penonton festival B dan heboh ketika seorang petugas memberi arahan bahwa mereka dipindahkan ke festival A.

Penonton yang berpindah pun langsung berteriak kegirangan ketika bisa menyaksikan Mike Shinoda dari jarak yang lebih dekat.

Sementara itu, Mike Shinoda terus memukau para penonton dengan aksi lincahnya yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain panggung membawakan When They Come For Me.

"Apa kalian merasa senang?" tanya Mike Shinoda kepada penonton.