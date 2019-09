Daftar Nominasi E! People's Choice Awards 2019, Ada BTS dan BLACKPINK, Bersaing dengan Lady Gaga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - BTS dan BLACKPINK mendapat nominasi untuk ajang penghargaan Amerika, E! People's Choice Awards 2019.

Mengutip dari Tribunnews mereka dinominasikan untuk tiga kategori.

Menurut Billboard, BTS dan BLACKPINK dinominasikan untuk kategori Group of 2019, Music Video of 2019, dan Concert Tour of 2019.

E! People's Choice Awards 2019 adalah upacara penghargaan yang memilih selebriti paling populer tahun ini.

Penggemar bisa dapat memilih artis favorit mereka di 43 kategori berbeda termasuk film, TV, musik dan media sosial.

BTS dan BLACKPINK akan bersaing dengan Taylor Swift, Jonas Brothers, Imagine Dragons, Ariana Grande, dan lain-lain.

Simak daftar lengkap kategori dan nominasi E! People's Choice Awards 2019 berikut:

Male artist of 2019

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Shawn Mendes

Travis Scott

Female artist of 2019