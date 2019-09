73 Tahun Silam Freddie Mercury Lahir, Pernah Niat Duet Michael Jackson, Begini Sosok Vokalis Queen?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pada hari ini, Kamis (5/9/2019), 73 tahun silam, Freddie Mercury vokalis sebuah band kenamaan Queen dilahirkan.

Bagi para penggemar Freddie Mercury dan band Queen, tentunya hari ini adalah momen spesial.

Sang pelantun We Will Rock You itu lahir pada 5 September 1946 di Tanzania.

Dimana itu Tanzania? Letaknya di Afrika bagian Timur, beriklim tropis --seperti Indonesia.

Tanzania dahulu dikenal dengan nama Tanganyika, karena ada sebuah danau yang sangat terkenal yaitu Danau Tangayika.

Freddie Mercury meninggal dunia 24 November 1991 di Inggris.

Freddie Mercury, vokalis band Queen (Queen)

Apabila masih hidup, maka hari ini Freddie Mercury tepat berusia 73 tahun.

Sosok Freddie Mercury mendapat predikat sebagai salah seorang vokalis band terbaik yang pernah ada.

Kepiawaannya membawa Queen melaju sebagai band rock yang sukses di era 70 dan 80an.