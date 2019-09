Profil Yuki Kato yang Perankan Alissa di Pretty Little Liars

Melansir dari Tribun Batam dalam unggahannya tersebut, Yuki mengatakan "Me Being Alissa" ditambah dengan hastag 'upcommingproject'. Siapakah sosok Alissa itu? dan Proyek apa yang akan ia buat mendatang?



Alissa, adalah satu diantara lima tokoh utama karya baru Viu dan Warner Bros International Television Production (WBITVP) yang mengadaptasi serial ‘Pretty Little Liars.’

Serial 'Pretty Little Liars'



Serial ‘Pretty Little Liars’ ini mengisahkan empat mahasiswa yang menghadapi bahaya ketika pemimpin kelompoknya hilang.



Mereka mulai menerima blackmail dari sosok misterius yang dikenal sebagai “A” yang mengancam akan membeberkan rahasia kelam mereka.



Serial yang terdiri dari tujuh season di ABC Family/Freeform di Amerika ini memang cukup sukses.



‘Pretty Little Liars’ meraih 36 penghargaan Teen Choice Awards selama masa tayangnya.



Sebelum menonton serial ini, cari tahu dulu fakta menarik mengenai serial ‘Pretty Little Liars’ versi Asia ini yuk!



Para Seleb Cewek Indonesia Berperan dalam Serial ‘Pretty Little Liars’



Bali terpilih jadi lokasi syuting serial tersebut, para seleb cewek Indonesia ini juga dipilih untuk bermain di serial ‘Pretty Little Liars.’



Ada Anya Geraldine berperan sebagai Hanna, Valerie Thomas sebagai Sabrina, Shindy Huang sebagai Aria, dan Yuki Kato sebagai Alissa.



Cukup membanggakan para seleb ini terpilih untuk memerankan setiap karakter yang ada dalam serial tersebut.



Yuki Kato



Mengutip dari wikipedia.org Yuki Anggraini Kato adalah aktris Indonesia.



Yuki dikenal setelah membintangi sinetron Monyet Cantik produksi Starvision.



Ia lahir di Malang, pada 2 April 1995.



Yuki adalah putri pertama dari pasangan Takeshi Kato dan Twinawati.



Ayahnya, Takeshi adalah seorang Project Manager di sebuah perusahaan besar di Jepang.



Yuki memiliki adik bernama Reina Meisilia Kato dan Sakura Des Caesar Kato.



Yuki tinggal bersama ibu dan adiknya di Kota Wisata, Cibubur.



Namanya semakin populer setelah Yuki membintangi sinetron Heart Series.



Selain berbakat besar dalam dunia akting, Yuki juga pernah menunjukkan pontensi dalam bidang nyanyian dengan tampil berduet lagu berjudul My Heart dengan Irshadi Bagas dalam acara My Heart By Request di SCTV.



Kemudian pada tahun 2010, Yuki kembali membintangi sinetron yang berjudul Arti Sahabat.



Dalam serial televisi ini Yuki berperan sebagai Ajeng.



Yuki juga pernah aktif membawakan acara The Comment bersama Imam Darto dan Dimas Danang.



Biodata



Nama lengkap: Yuki Kato



Tempat, tanggal lahir: Malang, 2 April 1995



Pekerjaan: Aktris, Bintang iklan, model, penyanyi



Tahun aktif: 2004-sekarang



Tinggi badan: 169 cm (5 ft 6 1/2 in)



Orang tua



Takeshi Kato (ayah)

Twinawati (ibu)



Instagram: @yukikt



Pendidikan



Yuki pernah menempuh pendidikan di:



SD Fajar Hidayah

SMP Sekolah Pilar Indonesia

SMA Bakti Mulya 400



Singel



Jangan Dulu (2011)

This is Cinta feat. Shawn Adrian Khulafa (2015)



Filmografi

Film



2008 Basahhh...

2013 Operation Wedding

2015 This Is Cinta

Pizza Man

Cabe-cabean

Kembar 5

2016 Petualangan Singa Pemberani Atlantos

2017 Cahaya Cinta Pesantren

2019 Nikah Yuk

