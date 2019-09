Meluncur Oktober 2019, Ini Spesifikasi Lengkap dan Harga Kamera Mirrorless Terbaru Sony Alpha a6100

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pada awal tahun 2019, Sony Alpha meluncurkan a6400.

Selang beberapa bulan kemudian tepatnya di akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Oktober, Sony pun telah menyiapkan kejutan kepada para pengguna kamera mirrorless ini.

Alpha akan meluncurkan kamera tipe a6100.

Dilansir dari Kompas.com, Sony a6100 merupakan model terbawah penerus a6000.

Spesifikasi inti a6100 serupa dengan a6400.

Sony a6100 duduk di posisi bontot dan karena itu fiturnya juga dipangkas.

a6100, misalnya, tidak memiliki picture profiles untuk video (S-Log, Cine, dsb.).

Resolusi viewfinder a6100 juga lebih kecil, yakni 1,4 megapiksel.

Dirangkum KompasTekno dari The Verge, Jumat (30/8/2019), a6100 akan hadir lebih dulu di bulan oktober dengan banderol 750 dollar AS (Rp 10,7 juta) body only dan 850 dollar AS (Rp 12,1 juta) untuk versi kit dengan lensa 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS.

Selain a6100, Sony turut memperkenalkan dua lensa zoom untuk lini kamera mirrorless APS-C besutannya, yakni 16-55 mm f/2.8 dan 70-350 mm f/4.5-5.6.