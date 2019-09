TRIBUN-TIMUR.COM - Chord (Kunci Gitar) dan Lirik Lagu Wanitaku Ariel Noah: Cara Download Lagu MP3 Wanitaku

Berikut ini cara download Lagu Noah Wanitaku lengkap dengan lirik, Chord atau Kunci Gitar

Video musik Lagu Noah Wanitaku 2019 , sejak dirilis pada 8 Agustus 2019 sudah banyak yang menonton di YouTube.

Sejak perilisan perdananya hingga kini video musik Lagu Noah Wanitaku 2019 sudah ditonton sebanyak 10,2 juta kali.

Lagu Noah Wanitaku 2019, merupakan satu lagu yang menandakan kepergian satu personilnya.

Diketahui sbeelumnya, bahwa band Noah yang dipentoli oleh Ariel tersebut sudah melepas satu personilnya.

Spesial di video terbaru Lagu Noah Wanitaku 2019 ini, tampak Uki tidak ada di dalamnya.

Senada dengan tidak adanya Uki di dalam video klip, ternyata Uki juga menegaskaan dengan sebuah postinganpostingan di Instagram pribadinya dengan nama @uki-kautsar.

Di unggahan tersebut, Uki mengungkapkan surat pengunduran dirinya dari band Noah yang membesarkan namanya.

Untuk kalian penasaran dengan lirik lagu dan kunci gitar lagu Noah Wanitaku 2019 dan bagaimana cara download lagunya, berikut Tribunstyle.com sajikan.

Baca: LENGKAP Jadwal, Niat dan Keutamaan Puasa Tasua Sebagai Pelengkap Puasa Asyura

Baca: Komika McDanny Lawan Main Film Baim Wong dan Indro Warkop Tertangkap Narkoba, Ini Profilnya

Baca: Alasan Ariel Noah Betah Menduda di Usia 36 Tahun Padahal Mantan Pacar Luna Maya Kaya Raya & Populer

CHORD Lagu Wanitaku - Noah

(Intro) C C G Am Kau lakukan yang kau inginkan F C Kau tutup matamu dan kau berjalan G Am ku terbangun dari lamunan F C Dan ku tenggelam dalam mimpimu G Am Tak pernah habis dunia F C Sampai ke ujung batasnya G Am F Takkan berhenti hingga hatimu membeku.. Dm C Bb Kembali.. berputar arah Dm Pulang padaku.. C G Kembalilah ada aku C Yang bisa memelukmu.. (Chorus) G Am Apa yang Kau cari Wanitaku F dan apa yang Kau cari C G Am Tempatmu disini Pujaanku F Tempatmu disini.. C G Am Tak perlu begitu Wanitaku F Tak perlu begitu C G Am Tetaplah disini Bersamaku F tetaplah disini.. (Intro) C G Am F C G Am F C G Am Tak pernah habis dunia F C Sampai ke ujung batasnya G Am F Takkan berhenti hingga hatimu membeku Dm C Bb Kembali.. berputar arah Dm Pulang padaku.. C Kembalilah ada G C aku yang bisa memelukmu (Chorus) G Am Apa yang Kau cari Wanitaku F dan apa yang Kau cari C G Am Tempatmu disini Pujaanku F Tempatmu disini.. C G Am Tak perlu begitu Wanitaku F Tak perlu begitu C G Am Tetaplah disini Bersamaku F tetaplah disini.. uuh.. (Int.) C F Am G F C F Am G F... (Chorus) C G Am Apa yang Kau cari Wanitaku F dan apa yang Kau cari C G Am Tempatmu disini Pujaanku F Tempatmu disini.. C G Am Tak perlu begitu Wanitaku F Tak perlu begitu C G Am Tetaplah disini Bersamaku F tetaplah disini.. (Outro) C F Am G F C





Cara Download Video Klip/MP4 di Youtube via Savefrom.net