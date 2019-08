Andrie Wongso Berbagi Kiat Sukses di Makassar

Miguel Dharmadjie, Anggota Perhimpunan INTI Prov. Sulawesi Selatan

Motivator No. 1 Indonesia Andrie Wongso, berbagi kiat sukses kepada warga kota Makassar dalam Gathering & Talkshow “Be The Winner” yang berlangsung di Jamesons Restaurant, Makassar pada Sabtu (24/08/19) malam.

Acara Gathering & Talkshow yang dilaksanakan atas kerjasama tiga organisasi, yaitu, Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Prov. Sulsel, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Prov. Sulsel, dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Perhimpunan INTI) Prov. Sulsel.

Serta didukung International Nature Loving Association (INLA) Prov. Sulsel.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 250 orang peserta dari berbagai latar belakang.

Hadir dalam acara ini yaitu, Ketua Permabudhi Prov. Sulsel Yonggris Lao, Sekretaris PSMTI Prov. Sulsel Saiman Sutanto dan Wakil Ketua Perhimpunan INTI Prov. Sulsel Rudy Gunawan.

Talkshow dibuka dengan kata sambutan oleh Ketua Permabudhi Prov. Sulsel, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh Motivator No. 1 Indonesia.

Motivator kelahiran Malang ini mengatakan, kesuksesan dan menjadi pemenang bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, namun harus direncanakan dengan matang, dan diperjuangkan dengan penuh kesungguhan untuk mencapai cita-cita yang telah diimpikan.

Ada 5 (lima) kekuatan kesuksesan yang harus dimiliki seseorang apabila ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya, yaitu The Power of Mind (Kekuatan Pikiran), The Power of Will /To Be (Kekuatan Kemauan), The Power of Character (Kekuatan Karakter), The Power of

Commitment (Kekuatan Komitmen) dan The Power of Determination (Kekuatan Kegigihan).

“Selain lima kekuatan kesuksesan itu, perlu dilengkapi pula dengan sikap Kedermawanan dan juga Kekuatan Doa.

Apabila kesemuanya itu dapat dilakukan dengan penuh kesungguhan, maka kita akan menjadi pemenang dan meraih kesuksesan dalam hidup, “ pesan motivator yang dikenal sebagai Sang Pembelajar ini.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cindera mata kepada Motivator No. 1 Indonesia oleh Wakil Ketua Perhimpunan INTI Prov. Sulsel, yang didampingi Ketua Permabudhi Prov. Sulsel, dan Sekretaris PSMTI Prov. Sulsel.

