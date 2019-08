Ocha Alim: The Maczman Merapat ke SUGBK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden kelompok suporter The Maczman, Ocha Alim Bachri sebelumnya memutuskan, para anggotanya untuk tidak datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Ini kala Laskar Pinisi mertamu ke markas Macan Kemayoran, pada laga tunda pekan ke-7 Liga 1 Indonesia, Rabu (28/8/2019).

"Kemarin kami putuskan untuk tidak datang ke GBK mendukung tim. Karena kami menghargai suasana hati saudara kami The Jak atas peristiwa yang memanas kemarin," ujar Ocha di akun Instagram The Maczman, Senin (26/8/2019).

Tentu saja peristiwa itu, kata Ocha tidak inginkan bersama sama, namun apa daya The Maczman karena ulah provokator membuat suasana tidak enak.

"Namun karena banyaknya telepon dan WA yang masuk dari para petinggi The Jak agar The Maczman tetap datang dengan alasan beragam,' katanya.

"Yang paling utama adalah the Jak akan memperlakukan sama apa yang The Maczman lakukan dengan baik pada ratusan The Jak selama di Makassar," katanya.

Selain itu, keinginan kuat dari beberapa anggota The Maczman dari seluruh indonesia untuk bertemu sauadaranya The Jak.

"Sehingga saya memberikan wewenang penuh ke Ketua The Maczman Jabotabek yang dipimpin Dg Tompo, akan mengkoordinir semua anggota dari seluruh indonesia," katanya.

"Yang akan datang mendukung PSM Makassar di GBK pada saat bertanding melawan tuan rumah Persija Jakarta," serunya.

Ia berharap ketua umum The Jak, serta Korlap The Jak lainnya agar dapat memediasi tiket, dan saya juga berharap agar teman The Maczman dapat diterima dengan baik oleh saudara kami The Jak.

