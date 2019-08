TRIBUNWIKI: Berikut Lembaga Kursus dan Pelatihan di Kecamatan Tamalanrea Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi.

Dasar pendrian LKP adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 62 tentang pendirian satuan pendidikan.

Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah

(Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal

untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat

atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berberda dengan program kursus dan pelatihan yaitu adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan.

Dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Berikut ini LKP yang bisa menjadi pilihan di kecamatan Tamalanrea dan terdaftar di Kemendikbud http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index31.php?kode=196007&level=3:

1. LKP Avia

LKP Avia memberikan pelayanan jasa belajar atau pelatihan menjahit khusus pakaian wanita ataupun anak.

NPSN : K0561476

Alamat : Jl. Biring Romang No.17 A Kota.Makasar Provinsi Sulawesi Selatan

Kode Pos : 90243

Desa/Kelurahan : Kapasa

Kecamatan/Kota (LN) : Kec. Tamalanrea

Kab.-Kota/Negara (LN) : Kota Makassar

Propinsi/Luar Negeri (LN) : Prov. Sulawesi Selatan

Status Sekolah : SWASTA

Waktu Penyelenggaraan : Sehari Penuh/5 hari

Jenjang Pendidikan : Kursus

Naungan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. SK. Pendirian : 01

Tanggal SK. Pendirian : 1982-12-15

No. SK. Operasional : 503/0001/DPM-PTSP/LKP/IV2018

Tanggal SK. Operasional : 2018-04-20

No. Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat

Yayasan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AVIA

Luas Tanah : 0 m2

Akses Internet : Telkom Speedy

Sumber Listrik : PLN

Email : lpkavia@gmail.com