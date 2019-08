TRIBUNWIKI: Ini Lirik Lagu Bitterlove - Ardhito Pramono, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ardhito Rifqi Pramono yang akrab dipanggil Ardhito atau Dhito merupakan seorang musisi muda baru di industri musik bergenre jazz.

Dilansir dari Tribun Style 'Bitterlove' menjadi original soundtrack mini web series berjudul 'Bittersweet' di tahun 2016.

Web series yang dibintangi oleh beauty vlogger Abel Cantika dan Ardhito Pramono mengisahkan tentang kisah percintaan antara lima orang yang terjalin di sebuah kantor.

Lagu ini ditulis sendiri oleh Ardhito Pramono, saat menggarap lagu ini untuk pertama kalinya, Ardhito ternyata berkaca pada pengalaman pribadinya.

Jeep Compass Mejeng di Garage MaRI, Harga OTR Makassar Rp 609 Juta

Dollah Mando Ajak Masyarakat Dukung Tim LDN Sidrap

Tim GSI Luwu Utara Juara Pertama Tingkat Sulsel

Saat itu, ia sedang menghadapi hubungan yang kurang harmonis dengan sang kakak, dan juga permasalahan yang rumit dengan kekasihnya kala itu.

Berikut lirik lagu Bitterlove - Ardhito Pramono:

There is bitter

In everyday but then I feel it

That you would be to the only one

Sometimes, it doesn't have to be so sure