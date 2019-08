Buruan Serbu Promo Indonesia Great Sale TSM Makassar, Diskon Hingga 74 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Promo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia (RI) masih bertebaran di sejumlah mal di Makassar.

Termasuk Trans Studio Mal (TSM) Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pantauan Tribun Timur, Jumat (23/8/2019), TSM Makassar menghadirkan promo bertajuk Indonesia Great Sale 2019.

Promo ini menawarkan diskon up to 74 persen dan berlaku di beberapa tenant fashion branded, kesehatan, kecantikan hingga F & B.

Khusus Fashion, tenant yang berpartisipasi seperti, Aigner, Furla, Hugo Boss, Donini, Rotelli, Everbest, Birkenstock, Bellagio, Gino Mariani, Metro Dept store memberikan potongan harga hingga 50 persen.

Kategori Healt & Beauty antara lain, Make Up for Ever.

Tenant ini menawarkan special price dengan membeli buy compact powder dapat tebus lipstick dengan harga Rp 300 ribu dari Rp 365 ribu.

Nature Republic, brand asal Korea ini menawarkan promo minimal purchase Rp 500 ribu, pengunjung mendapatkan gratis satu travel kit, satu picis (pcs) standee exo dan satu pcs snail masksheet.

Tak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati promo dari tenant F & B, diantaranya, Abe platinum, Ichiban Sushi, Es teller 77, Sushi Tei, Shaburi Kintan, Shabuqi , Wendy’s, Pepper lunch dan Abura Soba.

Hal ini dibenarkan Public Relation (PR) Executive Trans Studio Mall Makassar, Nella Saparinda.