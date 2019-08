TRIBUNWIKI: Anime Jepang Weathering with You Tayang di Makassar, Ini Sinopsis dan Trailernya

Weathering with You

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Film Weathering with You menjadi trending topik pada Google Indonesia, Rabu (21/8/2019).

Film tersebut memiliki judul asli Tenki no Ko.

Weathering with You kini rilis di Indonesia tanggal 21 Agustus 2019.

Dilansir dari Tribun Jateng, Makoto Shinkai merupakan seorang sutradara anime dan mantan perancang grafis dari Jepang.

Ia merupakan sutradara dari film laris Jepang, Kimi no Na wa atau Your Name.

Your Name ditayangkan perdana di konvensi Anime Expo 3 Juli 2016 di Los Angeles, California.

Kimi no Na wa atau Your Name diterima dengan baik oleh penonton.

Bahkan oleh para kritikus, mereka memuji animasi film ini karena dampak emosionalnya.

Your Name juga meraup kesuksesannya secara komersial.

Film ini menjadi film dengan pendapatan kotor keempat terbesar sepanjang waktu di Jepang.